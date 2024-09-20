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Уголовное дело завели на туляка, угрожавшего убить водителя троллейбуса и распылившего перцовый баллончик
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Уголовное дело завели на туляка, угрожавшего убить водителя троллейбуса и распылившего перцовый баллончик

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В УМВД по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 31-летнего местного жителя. 

Напомним, 18 сентября пьяный мужчина распылил перцовый баллончик у филармонии и начал крушить троллейбус. Хулиган бил по стеклам и грозился убить семью водителя, сообщали очевидцы. 

Рядом с мужчиной находилась женщина с грудным ребенком. Позже агрессивную семейную пару заметили в Центральном парке. 

Молодые люди стреляли в тире, однако после проигрыша потребовали вернуть деньги. После отказа сотрудников мужчина начал громить палатку, а его дама кинула терминал для оплаты в одну из сотрудниц.

— Неправомерные действия были пресечены сотрудниками ППС, которые задержали дебошира и доставили в отдел полиции. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 13:07 +3
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