Студенты ТулГУ стали ТехноАмбассадорами

ТулГУ в числе восьми вузов Центрального федерального округа стал участником Всероссийского проекта «ТехноНаставники», который Минобрнауки России запустило на базе Московского государственного технологического университета «Станкин». Студентам естественно-научных и инженерно-технических специальностей предстоит пройти обучение и стать наставниками для вовлечения детей и молодёжи в научно-техническое творчество, технологические проекты, соревнования и кружки.

В мае в ТулГУ сформировали костяк участников проекта, которые прошли обучение и посетили вебинары по программе «ТехноАмбассадор», после чего подготовили и защитили личные проекты. В начале сентября в Москве прошёл слёт участников проекта, где студенты представили экспертам разработанные ими уроки для школьников седьмых-одиннадцатых классов.

После успешных защит молодые люди впервые вышли в тульские школы — лекции студенты ТулГУ провели в центрах образования № 10, 24, 58. Третьекурсница направления подготовки «Прикладная информатика» Анастасия Нартова рассказала восьмиклассникам о своей специальности и о том, почему будущее принадлежит информационным технологиям.

— Информатика помогает решать многие повседневные задачи, создавать новые удобные и полезные продукты и технологии. Учиться у нас в меру сложно, но очень интересно и точно перспективно, — отметила студентка.

Проектированием мехатронных и робототехнических систем старшеклассников постарался увлечь магистрант ТулГУ по направлению «Мехатроника и робототехника» Игорь Швыряев. И хотя у него на это был всего один урок, кажется, школьникам понравилось. И уж точно запомнят ученики урок ассистента кафедры приборов и биотехнических систем ТулГУ Олега Балабаева, посвящённый искусственному интеллекту.

— Сегодня это понятие у всех на слуху, но я предложил ребятам перейти от слов к делу и поучаствовать в проекте, ориентированном на развитие навыков в сфере ИИ, — рассказал преподаватель.

Открытые уроки в тульских школах продолжаются, не за горами и следующая часть проекта, в которой студенты, прошедшие подготовку по программе «ТехноНаставник», будут вместе с учениками готовить проекты технической направленности. Для школьников это возможность на практике поучаствовать в инженерной деятельности, а студенты, помимо педагогического опыта, получат поддержку от вуза, организаторов и партнёров проекта. А самые успешные примут участие в слётах «ТехноНаставников» и других мероприятиях федерального уровня по всей стране.