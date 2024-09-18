В Туле администрация изымет у собственников жилые помещения и землю для муниципальных нужд

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Жилые помещения и участок земли под домом № 8 по ул. Ленина в Менделеевском изымут для муниципальных нужд. Соответствующее постановление уже подписано в городской администрации. Ранее двухэтажный дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Шесть квартир и участок земли площадью 1642 кв. м отойдут городу после необходимых процедур. Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы должен уведомить правообладателей изымаемой недвижимости об изъятии земли и жилых помещений в 10-дневный срок.

Земля и жилье должны пройти процедуру оценки, также оценят и имущество, предлагаемое взамен изъятого. После чего с собственниками (их шесть) должны будут заключить соглашение. В случае несогласия имущество изымут принудительно через суд.