Жители бараков в поселке Менделеевский: «Не аварийные наши дома – нормальные!»

С одной стороны – двухэтажный коттедж, а по документам – аварийный барак, подлежащий сносу.

Люди вложили в дома кучу денег и не хотят ни сноса, ни переселения.

Кто-то годами ждет расселения, обивает пороги различных инстанций в попытках ускорить процесс получения безопасных квадратных метров. А жители аварийных по документам бараков №6 и 8 по ул. Маяковского в пос. Менделеевский заявляют обратное: «Оставьте наши дома в покое. Они нормальные!»

О том, что их дома считаются непригодными для проживания и подлежат расселению до конца 2022 года Новиковы и Мазаевы узнали весьма оригинальным способом. На заборе прочитали объявление о приглашении 9 июля на собрание в местную администрацию. Вместе с ними на встречу пришли более сотни человек со всего Скуратовского микрорайона. Присутствующим пояснили, что жилье, конечно, в этом случае дадут всем, но не всегда оно может устроить по месту или квадратуре (все же по нормативу выделяется), а значит оптимальный вариант – получить компенсацию и влезть в ипотеку. А чтобы квартирный вопрос было решить проще, на встрече еще присутствовал представитель банка, который с радостью рассказал об условиях кредитования. Как к этому отнеслись остальные участники встречи – неизвестно, а вот жители двух бараков с Менделеевского оказались в шоке.

Рассказывает Виктор Новиков, житель барака №8:

Виктор Новиков – Мы эту квартиру купили в 2006 году. Она в нашей собственности. На протяжении 15 лет мы вкладывали в нее деньги. Когда купили, тут был отключен газ – за долги предыдущих хозяев. Мы заново все сделали. Полы не переделывали, просто сверху фанеру положили и линолеум, стены тоже ничего кардинального не претерпели – лишь покрыли их жидкими обоями. Со временем крышу перекрыли. За эти годы не было ни намека на разрушение. А сейчас нам говорят, что наше жилье может сложиться, как карточный домик. Да они даже не заходили внутрь – снаружи посмотрели, наделали фото, сделали вывод, что фундамент ленточный и ушли. А фундамент у нас не ленточный, он на пару метров внутрь дома уходит, он надежный.

Виктор Новиков: «Мы в эту квартиру вкладывали 15 лет. А теперь нам надо переезжать?»

Благодаря такому фундаменту соседям Виктора по бараку удалось внести изменения в конструкцию своей квартиры, построить второй этаж и узаконить изменения. Теперь этот новодел считается аварийным.

– Почему, принимая решение относительно нашего имущества, никто не удосужился поставить нас в известность? На протоколах комиссионного обследования конца 2017 года отсутствуют наши подписи. После сделанные на месте фото фасада передали экспертам-оценщикам.

Эксперты сопоставили их с датой постройки – 1948 год, учли,

что дом деревянный и, сидя в кабинете, признали его аварийным.

Если им нужна в этом районе земля, то рядом есть участок со сгоревшими домами – стройте там. Нас-то зачем выселять? У нас тут дети рядом в школу ходят, да и район нас в целом устраивает. Почему мы должны потерять вложенные в этот дом деньги и нести расходы и неудобства из-за переезда совершенно на другое место?

У соседки Елены Мазаевой аналогичная ситуация. В ее доме из трех квартир одна ее приватизированная, две муниципальных. Но и из них согласны на переезд только жители одной – в этом случае у них есть вероятность получить больше квадратных метров, чем сейчас. А так, в целом даже муниципальная часть снаружи выглядит весьма крепкой и ничем не сообщает о своей аварийности.

Елена Мазаева:

Елена Мазаева – Я тут живу уже порядка 35 лет. В 1996 году получили разрешение на строительство пристройки. – Возвели и узаконили ее. Из 56 квадратных метров, которые у меня есть, только 15 приходятся на барак. Как можно признать аварийным то, что построено намного позже? Стены по всему периметру снаружи выложили кирпичом, крышу обновили.

После июльского собрания жители заказали новую экспертизу. Специалисты выходили на место, осматривали дома и по итогу пришли к выводу, что конструкции обоих домов не несут угрозы, а значит и не являются аварийными.

– Сколько людей просят, чтобы им дали жилье! А они примотались к нам. И еще преподносят так, будто для нас благо делают, расселят нас. Мы не согласны. Если не получится, будем судиться, – добавляет Виктор.

В комитете имущественных и земельных отношений (КИЗО) Тулы рассказали, что многоквартирные дома эти признаны даже еще раньше аварийными – 31 декабря 2008 года. А 16 ноября 2016 года прокуратура города внесла представление в связи с отсутствием данных о фактическом состоянии аварийного жилфонда. КИЗО заказал обследование. К концу 2017 года итоги обследования рассмотрела комиссия, и 25 декабря глава администрации подписал постановление о признании домов аварийными.

Что делать теперь жителям? В КИЗО пояснили, что выход есть. Собственники и наниматели имеют право инициировать на уровне администрации новое комиссионное обследование домов в целях снятия аварийного статуса. Для этого необходимо написать в КИЗО заявление (по установленной форме), прикрепить к нему копии правоустанавливающих документов и заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома.

«После межведомственная комиссия, созданная при главном управлении, производит оценку МКД и по результатам готовит проект распоряжения администрации Тулы», – пояснили в комитете.

Так что теоретически у жителей этих бараков есть шанс без суда решить свой вопрос.