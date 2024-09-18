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В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей

В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей

Обследоваться без записи и направления туляки смогут в субботу, 21 сентября с 8.00 до 14.00.

Жители Тулы и Тульской области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям), жидкостная цитология, анализ крови на простатический специфический антиген, низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41. Тула, Калужское шоссе, 60.

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.

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