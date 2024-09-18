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Туляки увидят уникальное Суперлуние 18 сентября
Фото: ru.freepik.com.

Туляки увидят уникальное Суперлуние 18 сентября

Спутник Земли будет на 14% крупнее и на 30% ярче обычного.

Сегодня, 18 сентября, наступило первое полнолуние этой осени и второе Суперлуние года.

Луна полностью округлилась в 05:34 по московскому времени. Однако казаться на небе «шариком» ночное светило будет и 18-го, и 19 сентября. Так что полюбоваться огромной Луной на ночном небе успеют все желающие. 

В этот раз естественный спутник Земли будет находиться в знаке Рыб. Помимо этого, рядом с ним можно будет наблюдать яркий золотистый Сатурн.

Лучшим временем для наблюдений считаются часы, когда Луна находится низко над горизонтом: именно тогда из-за атмосферной рефракции (преломления лучей в атмосфере) спутник приобретает насыщенный оранжевый цвет.

Стоит также отметить, что сентябрьское полнолуние носит название Урожайное. Однако периодически так могут называть полную Луну и в октябре: это зависит от времени наступления осеннего равноденствия. Если день осеннего равноденствия выпадает на октябрь, то сентябрьское полнолуние называют Кукурузным. В 2024 году в Северном полушарии равноденствие выпадает на 22 сентября.

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Автор:
сегодня, в 10:00 0
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