«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают на ремонтную мастерскую

Что: ремонтная мастерская
Где: Тульская областная научная библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж), тел. +7 (903) 844-44-29
Когда: 22 сентября с 11.00 до 15.00
Подробности: vk.com/tochka_remonta71
МамКомпания приглашает вас на ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать», которая состоится 22 сентября, в воскресенье.
Что здесь можно:
- получить помощь профессиональных швей,
- научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т.ч. подшивать брюки, юбки, платья,
- укоротить ремень,
- поставить заклепки и кнопки,
- пообщаться с единомышленниками,
- расставить одежду, которая стала мала,
- воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка,
- попить чай в дружественной атмосфере.
Всё абсолютно бесплатно!