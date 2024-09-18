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«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают на ремонтную мастерскую
Фото предоставлено МаМКомпанией

«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают на ремонтную мастерскую

Если вы хотите дать вторую жизнь любимым вещам, научиться шить или просто провести время в компании единомышленников, эта тема для вас.

Что: ремонтная мастерская

Где: Тульская областная научная библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж), тел. +7 (903) 844-44-29

Когда: 22 сентября с 11.00 до 15.00

Подробности: vk.com/tochka_remonta71
 

МамКомпания приглашает вас на ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать», которая состоится 22 сентября, в воскресенье.

Что здесь можно:

  • получить помощь профессиональных швей,
  • научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т.ч. подшивать брюки, юбки, платья,
  • укоротить ремень,
  • поставить заклепки и кнопки,
  • пообщаться с единомышленниками,
  • расставить одежду, которая стала мала,
  • воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка,
  • попить чай в дружественной атмосфере.

Всё абсолютно бесплатно!

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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