«Чинить нельзя выбрасывать»: туляков приглашают на ремонтную мастерскую

Фото предоставлено МаМКомпанией

Если вы хотите дать вторую жизнь любимым вещам, научиться шить или просто провести время в компании единомышленников, эта тема для вас.

Что: ремонтная мастерская

Где: Тульская областная научная библиотеке (ул. Тургеневская, д. 48, 3 этаж), тел. +7 (903) 844-44-29

Когда: 22 сентября с 11.00 до 15.00

Подробности: vk.com/tochka_remonta71



МамКомпания приглашает вас на ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать», которая состоится 22 сентября, в воскресенье.

Что здесь можно:

получить помощь профессиональных швей,

научиться ремонту аксессуаров и одежды, в т.ч. подшивать брюки, юбки, платья,

укоротить ремень,

поставить заклепки и кнопки,

пообщаться с единомышленниками,

расставить одежду, которая стала мала,

воспользоваться предоставленной техникой — швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка,

попить чай в дружественной атмосфере.

Всё абсолютно бесплатно!