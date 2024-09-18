Бастрыкин поручил разобраться, почему в Кимовске не расселяют аварийный дом

Скрин из видео «Народного фронта».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нерасселении аварийного дома в Кимовске.

Речь идет об аварийном доме № 5 на улице 4-й Луговой. Одна из квартир уже обрушилась, три другие находятся в ветхом состоянии, крыша и стены могут упасть в любое время. Жители с просьбой о помощи обратились в Народный фронт.

— Жители обращались в администрацию города, и им дали ответ, что жилье действительно является непригодным и полежит сносу, но экспертизу для признания дома аварийным сказали сделать за свои деньги, — пишут волонтеры.

Народный фронт обратился в администрацию Кимовска с просьбой провести экспертизу, признать дом аварийным и переселить жителей. Исполнение поручения Бастрыкина, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.



