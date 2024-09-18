Тулячки Милана Яворская и Анастасия Азимова рассказали, зачем пришли на конкурс «Мисс Россия»

Фото предоставлены пресс-службой конкурса «Мисс Россия».

Сразу две красавицы из Тулы прошли кастинг и 5 октября примут участие в финальном шоу.

В этом году на конкурс «Мисс Россия» подали заявки на участие более 85 000 девушек со всей страны. Из них лишь 50 финалисток были отобраны экспертным жюри. И сразу две тулячки прошли отбор: 18-летняя Милана Яворская, «Мисс Тула — 2024» и 21-летняя модель Анастасия Азимова. На конкурсе Милана представит город Тулу, а Анастасия — Тульскую область.

Myslo пообщался с девушками, эксклюзивное интервью — только для вас.

— Милана, Анастасия, почему решили принять участие в конкурсе «Мисс Россия»? Сложно ли для вас было пройти кастинг и как думаете, что вам помогло в итоге стать финалистками?

Милана:

— Кастинг проходил в несколько этапов. Конечно, пришлось потрудиться, ведь я представляю город-герой Тулу и горжусь быть красавицей оружейной столицы.

Анастасия:

— Участие в конкурсе для меня — это большой шанс для самореализации и получения бесценного опыта. Я работаю моделью с 17 лет и моей огромной мечтой было попасть в такой проект. Во время кастинга и при встрече с жюри я, безусловно, переживала. Мне помогла теплая атмосфера в коллективе с девчонками и поддержка близких.

— Чем занимаетесь в жизни? О какой профессии, карьере мечтаете? Насколько «Мисс Россия» поможет вам раскрыться как личности, как женщине?



Милана.

Милана:

— Я ведущая прогноза погоды на региональном канале «Россия 1/24», также у меня есть титул «Мисс Тула — 2024», развиваюсь в сфере модельного бизнеса. Хочу представить свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», а также мечтаю возглавить проект, который обретет мировую известность и прославит Россию!

Анастасия:

— В настоящий момент я студентка и успешно совмещаю учебу и работу модели. Больше всего как девочка я мечтаю о больших подиумах. С детства у меня непреодолимая тяга к прекрасному. Конкурс — это сочетание красоты, изящества и огромного ежедневного труда. Я считаю, что смогу приобрести лучшие качества, будучи его финалисткой.

— Первые впечатления о подготовке к финальному шоу «Мисс России»: какая атмосфера царит на репетициях, что самое интересное, с кем уже подружились?..

Милана:

— Первые впечатления абсолютно положительные! Подготовка проходит усердно, но мы справляемся со всеми поставленными задачами. Отношения в коллективе у меня сложились замечательные.



Анастасия.

Анастасия:

— Я очень вдохновлена происходящим. Все девушки — профессионалы своего дела, с которыми приятно взаимодействовать и узнавать что-то новое. Пока мы вливаемся в новый режим и с удовольствием узнаем друг друга.



— Кто ваш главный болельщик?

Милана:

— Меня поддерживает вся моя семья, мои подруги и все дорогие моему сердцу люди. Также мне очень приятно получать поддержку от туляков, которые пишут и желают победы.

Анастасия:

— Меня окружают самые прекрасные люди, мои близкие, моя семья. Они дарят мне уверенность и безграничную поддержку. Каждый из них помог мне по-своему, за что я очень им благодарна.

— Насколько для вас важна победа в конкурсе или главное — участие?

Милана:

— Конечно же, для меня важна победа! Но не менее и участие, которое дает невероятный опыт.

Анастасия:

— Первостепенно для меня очень важно участие, но я настраиваю себя на победу.

— Как готовите себя морально, как работаете над собой физически, чтобы быть в форме? От каких любимых продуктов отказались? Насколько вообще сложно быть красивой, стройной, стильной и притягательной?

Милана:

— Стройной и красивой быть не сложно, важно лишь соблюдать режим, обязательно высыпаться и правильно питаться, а также заниматься спортом.

Анастасия:

— Доброжелательность и притягательность, безусловно, очень важны. Мы стараемся поддерживать себя в форме. Сегодня у нас была лекция с нутрициологом, после которой я решила на время минимизировать соленые продукты, чтобы не отекать.

— Где туляки могут следить за вашей жизнью? Поделитесь страничками в соцсетях.

Милана:

— В соцсети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Анастасия:

— В ближайшее время я буду рассказывать о том, как проходит моя подготовка к конкурсу, в «ВК» и Телеграме.

Имя победительницы будет объявлено 5 октября на торжественной церемонии финала конкурса «Мисс Россия — 2024» в концертном зале Barvikha Luxury Village. А впереди у девушек — три недели подготовки.

Финалистки будут проходить интенсивную подготовку под руководством профессиональных педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства, ведущих журналистов и психологов. Участницам предстоит пройти мастер-классы по бьюти-индустрии, нутрициологии, актерскому мастерству.

В ноябре «Мисс Россия — 2024» отправится в Мексику, где примет участие в 73-й церемонии конкурса «Мисс Вселенная».