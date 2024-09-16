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В Тульской области учредят награду для семей, воспитывающих детей-инвалидов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области учредят награду для семей, воспитывающих детей-инвалидов

Выплата будет единовременной и составит 50 тысяч рублей.

16 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. На встрече поступило предложение учредить региональную награду для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Дмитрий Миляев поручил региональному министерству труда и социальной защиты внести законопроект об учреждении медали «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» с единовременной выплатой в 50 тысяч рублей.

В ходе личного приема к губернатору обратилась мама, воспитывающая ребенка-инвалида, с проблемой бронирования железнодорожных билетов. Из-за того, что путевки на летний отдых выдают ближе к началу сезона, родители не всегда успевают купить билеты на транспорт.

Для того, чтобы у всех родителей была возможность своевременно забронировать и купить билеты, в 2025 году путевки начнут выдавать уже в марте.

Кроме того, был обсужден вопрос упрощения организации парковок для инвалидов. Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Юлия Осипова пояснила, что для организации парковки общего пользования необходимо решение 2/3 собственников помещений. При обустройстве парковки, на ней должны выделить не менее 10% площади для инвалидов (но не менее одного места). ГЖИ окажет необходимую методическую помощь по организации парковки общего пользования.

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