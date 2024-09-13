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Туляков приглашают написать диктант здоровья

Туляков приглашают написать диктант здоровья

Ежегодная просветительская акция стартует 16 сентября.

Диктант здоровья проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Санитарный щит – безопасность для здоровья».

Диктант можно написать в онлайн-формате на портале Роспотребнадзора санщит.рус. Проверить свои знания о правилах личной гигиены, санитарно-гигиенических норм, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию могут все желающие старше 13 лет.

Участникам акции предстоит ответить на 39 вопросов (3 из которых – повышенной сложности). «Диктант здоровья» продлится с 16 по 21 сентября. По итогам «Диктанта здоровья» прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

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