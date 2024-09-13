Туляков приглашают написать диктант здоровья

Диктант здоровья проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Санитарный щит – безопасность для здоровья».

Диктант можно написать в онлайн-формате на портале Роспотребнадзора санщит.рус . Проверить свои знания о правилах личной гигиены, санитарно-гигиенических норм, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию могут все желающие старше 13 лет.

Участникам акции предстоит ответить на 39 вопросов (3 из которых – повышенной сложности). «Диктант здоровья» продлится с 16 по 21 сентября. По итогам «Диктанта здоровья» прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.