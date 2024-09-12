Туристы смогут объехать Куликово Поле на российском электрокаре

Фото: kulpole.ru

Бесшумный, экологичный, маневренный и комфортный транспорт появился на Конном дворе Куликова поля. Вместе со своими живыми собратьями он будет мчать туристов к Зеленой Дубраве и в эпицентр сражения войск Дмитрия Донского и Мамая.

Выносливый и красивый электромобиль «ЭЛЬТАВР-Дилижанс» – российская разработка. Этот малогабаритный «конь» со стеклопастиковым кузовом заряжается от обычной бытовой розетки 220 Вольт. Его используют для перевозки пассажиров в парках, по территориям больших гостиничных комплексов и другим туристическим зонам.

С апреля по октябрь, при хорошей погоде «Дилижанс» будет возить туристов на Поле Куликовской битвы. Семиместный электробус оборудован рулонными «мягкими дверьми», которые защитят пассажиров от сильного ветра и палящего солнца, а автономный отопитель кабины подарит комфортное тепло даже в прохладный денек.

В путешествие на экологичном, маневренном транспорте туристы будут отправляться от Конного двора. На трех точках полуторачасового маршрута их ждут остановки и знакомство с Полем сражения 1380 года.

В путешествии на электромобиле туристов будет сопровождать аудиогид. Они узнают, откуда пошло название «Куликово поле», когда русские ратники начали форсировать Дон, какая была расстановка русских и ордынских войск в день Битвы и другие малоизвестные факты о великом сражении 1380 года.