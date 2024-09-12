  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туристы смогут объехать Куликово Поле на российском электрокаре - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туристы смогут объехать Куликово Поле на российском электрокаре
Фото: kulpole.ru

Туристы смогут объехать Куликово Поле на российском электрокаре

Малогабаритный «конь» со стеклопастиковым кузовом совсем скоро будет катать гостей музея-заповедника.

Бесшумный, экологичный, маневренный и комфортный транспорт появился на Конном дворе Куликова поля. Вместе со своими живыми собратьями он будет мчать туристов к Зеленой Дубраве и в эпицентр сражения войск Дмитрия Донского и Мамая. 

Выносливый и красивый электромобиль «ЭЛЬТАВР-Дилижанс» – российская разработка. Этот малогабаритный «конь» со стеклопастиковым кузовом заряжается от обычной бытовой розетки 220 Вольт. Его используют для перевозки пассажиров в парках, по территориям больших гостиничных комплексов и другим туристическим зонам.

С апреля по октябрь, при хорошей погоде «Дилижанс» будет возить туристов на Поле Куликовской битвы. Семиместный электробус оборудован рулонными «мягкими дверьми», которые защитят пассажиров от сильного ветра и палящего солнца, а автономный отопитель кабины подарит комфортное тепло даже в прохладный денек.  

В путешествие на экологичном, маневренном транспорте туристы будут отправляться от Конного двора. На трех точках полуторачасового маршрута их ждут остановки и знакомство с Полем сражения 1380 года.  

В путешествии на электромобиле туристов будет сопровождать аудиогид. Они узнают, откуда пошло название «Куликово поле», когда русские ратники начали форсировать Дон, какая была расстановка русских и ордынских войск в день Битвы и другие малоизвестные факты о великом сражении 1380 года. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
музей-заповедник Куликово полеэлектромобильэкскурсиитуристы
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Молодой туляк получил 8 лет колонии за сбыт гашиша через «закладки»
Молодой туляк получил 8 лет колонии за сбыт гашиша через «закладки»
Опасный «шашечник» в Туле: промчал, возможно зацепил, и скрылся
Опасный «шашечник» в Туле: промчал, возможно зацепил, и скрылся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.