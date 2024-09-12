Молодой туляк получил 8 лет колонии за сбыт гашиша через «закладки»

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Тайники с наркотиками были обнаружены полицейскими в ходе оперативных мероприятий.

Представитель прокуратуры Советского района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя областного центра. Он признан виновным незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

Установлено, что в конце апреля молодой человек за денежное вознаграждение организовал на территории оружейной столицы 5 тайников с «закладками» гашиша. Противоправная деятельность дилера была пресечена сотрудниками полиции.

Суд приговорил сбытчика к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также конфисковал у него мобильный телефон, используемый при совершении преступления.