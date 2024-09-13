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В Узловой мужчина несколько дней насильно удерживал знакомую в квартире
Фото: ru.freepik.com.

В Узловой мужчина несколько дней насильно удерживал знакомую в квартире

Освободить женщину смогли полицейские.

В Узловой местный житель предстанет перед судом за незаконное лишение человека свободы и угрозу убийством. 

По версии следствия, с 1 по 2 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал в своей квартире 43-летнюю знакомую. Он не давал женщине уехать, угрожая ножом. Освободили потерпевшую сотрудники полиции. 

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Узловский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 11:23 0
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