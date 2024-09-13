В Узловой мужчина несколько дней насильно удерживал знакомую в квартире

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В Узловой местный житель предстанет перед судом за незаконное лишение человека свободы и угрозу убийством.

По версии следствия, с 1 по 2 апреля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал в своей квартире 43-летнюю знакомую. Он не давал женщине уехать, угрожая ножом. Освободили потерпевшую сотрудники полиции.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Узловский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.