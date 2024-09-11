Тульская область направила еще 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим курянам

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Это продукты, верхняя одежда, подушки и одеяла, теплые вещи.

Сегодня, 11 сентября, в Тульской области собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи в пострадавшую от атак ВСУ Курскую область.

В состав груза вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и бытовая химия, верхняя одежда, подушки и одеяла, теплые вещи. Общий объем направляемой помощи — более 50 тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сборе помощи активно участвовали туляки, представители малого и среднего бизнеса, крупные предприятия региона.

Напомним, в Тульской области запустили чат-бот для прибывших с приграничных территорий жителей Курской и Белгородской областей. Сервис создан для оказания оперативной поддержки гражданам.