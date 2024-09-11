Тульские гимнастки выиграли серебро на соревнованиях «Юная гвардия» 

Фото предоставлены Диной Сафоновой.

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике прошли в Саранске.

Участие в турнире приняли более 600 гимнасток из Республик Башкортостан, Карелия, Мордовия, Татарстан, Краснодарского края, Воронежа, Калининграда, Ленинградской области, Московской области, Пензы, Самары, Тамбова, Тулы, Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Результаты воспитанниц Центра художественной гимнастики «Династия».

В индивидуальной программе по третьему спортивному разряду Анна Бредис стала серебряным призером соревнований.

Групповые упражнения:

2 место команда «Эридан» - 2 спортивный разряд. Состав команды: Василиса Езжалкина, Таисия Загорцева, Дарья Климакова, Мария Серегина, Кира Тихомирова.

Тренеры: Дина Сафонова, Анастасия Честнейшая.

2 место команда «Армус» - 1 юношеский разряд. Состав команды: Анна Бредис, Мария Куприкова, Полина Маликова, Александра Титова, Алиса Шилова.

Тренер: Милена Зайцева.