  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Здание не предназначалось под хранение ГСМ»: глава тульского МЧС раскрыл детали пожара на заводе «Пластик» в Узловой - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Здание не предназначалось под хранение ГСМ»: глава тульского МЧС раскрыл детали пожара на заводе «Пластик» в Узловой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Здание не предназначалось под хранение ГСМ»: глава тульского МЧС раскрыл детали пожара на заводе «Пластик» в Узловой

Существовала реальная угроза перехода огня на цеха с пластиком и химией.

Общая площадь пожара на заводе «Пластик» в Узловой составила 2000 кв. метров. Было эвакуировано 57 человек. Пожар удалось локализовать в течение четырех часов, доложил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов на совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. 

«Сложность в тушении пожара изначально заключалась в том, что здание не предназначалось под хранение ГСМ. Это означает отсутствие систем пожарной сигнализации, средств пожаротушения и обвалования объекта. Горящее масло просто разливалось на территории завода по естественным уклонам», — сказал Павлов.

Существовала реальная угроза перехода огня на цеха с пластиком и химией. МЧС задействовали резерв сил и средств и не допустили дальнейшего распространения огня. 

По словам Алексея Павлова, продолжается экспертиза, ведется работа с собственниками и арендаторами, выполняются контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное решение. Наиболее вероятная причина пожара — возгорание в результате проведения огневых работ или курение. 

Напомним, пожар произошел вечером 5 сентября. В АО «Пластик» загорелся ангар со складированными там емкостями с моторным маслом. Дым было видно даже из Тулы, а химический запах распространился на многие километры вокруг.

Как выяснилось позднее, горел не сам завод, а предприятие-арендатор на территории промышленного технопарка «Пластик». Возгорание началось в помещении ООО «Научно-производственная компания „Полиэстер“, там загорелся теплоноситель. К счастью, сотрудников в цехах уже не было: ЧП случилось после завершения смены.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожар на заводе ПластикАлексей ПавловДмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев официально вступит в должность губернатора Тульской области 12 сентября
Дмитрий Миляев официально вступит в должность губернатора Тульской области 12 сентября
Тулячка завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира CMAS по плаванию в ластах
Тулячка завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира CMAS по плаванию в ластах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.