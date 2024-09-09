«Здание не предназначалось под хранение ГСМ»: глава тульского МЧС раскрыл детали пожара на заводе «Пластик» в Узловой

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Существовала реальная угроза перехода огня на цеха с пластиком и химией.

Общая площадь пожара на заводе «Пластик» в Узловой составила 2000 кв. метров. Было эвакуировано 57 человек. Пожар удалось локализовать в течение четырех часов, доложил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов на совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

«Сложность в тушении пожара изначально заключалась в том, что здание не предназначалось под хранение ГСМ. Это означает отсутствие систем пожарной сигнализации, средств пожаротушения и обвалования объекта. Горящее масло просто разливалось на территории завода по естественным уклонам», — сказал Павлов.

Существовала реальная угроза перехода огня на цеха с пластиком и химией. МЧС задействовали резерв сил и средств и не допустили дальнейшего распространения огня.

По словам Алексея Павлова, продолжается экспертиза, ведется работа с собственниками и арендаторами, выполняются контрольно-надзорные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное решение. Наиболее вероятная причина пожара — возгорание в результате проведения огневых работ или курение.

Напомним, пожар произошел вечером 5 сентября. В АО «Пластик» загорелся ангар со складированными там емкостями с моторным маслом. Дым было видно даже из Тулы, а химический запах распространился на многие километры вокруг.

Как выяснилось позднее, горел не сам завод, а предприятие-арендатор на территории промышленного технопарка «Пластик». Возгорание началось в помещении ООО «Научно-производственная компания „Полиэстер“, там загорелся теплоноситель. К счастью, сотрудников в цехах уже не было: ЧП случилось после завершения смены.