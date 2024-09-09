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Тулячка завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира CMAS по плаванию в ластах
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Тулячка завоевала бронзу в рамках этапа Кубка мира CMAS по плаванию в ластах

София Трегубова отличилась на дистанции 100 м.

C 6 по 8 сентября на острове Пхукет (Таиланд) прошел четвертый этап XVIII Кубка мира CMAS по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 стран. Россию под флагом CMAS представили 14 пловцов.

Как сообщает минспорта Тульской области, за сборную команду страны выступила воспитанница ГУ ДО ТО «ОКСШОР» София Трегубова.

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В первый соревновательный день спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м в классических ластах.

Тренируют Софию Павел Дудченко и Наталья Дудченко.

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