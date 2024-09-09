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За неделю клещи покусали 102 жителя Тульской области
Фото из архива Myslo.

За неделю клещи покусали 102 жителя Тульской области

19 из них — дети.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 102 человека, из них 19 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2887 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4591 случай. 

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (29,2%), на территории садово-огородных товариществ (39,6%), при посещении лесов (11,4%) и других территорий (19,8%).

— За период мониторинга исследовано 2509 клещей, снятых с людей, и 326 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 11,1%, анаплазмой — 5,2%, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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сегодня, в 09:44 +1
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