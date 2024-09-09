Супругов в России хотят обязать мириться перед разводом

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Минюст России планирует подготовить проект закона об обязательном примирении супругов, которые приняли решение развестись, сообщает «Российская газета».

«Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отмечается в публикации.

Уточняется, что изначально с таким предложением выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Как предполагается, в рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов.

Ранее депутаты предложили россиянам еще одну меру, которая, по их мнению, поможет спасти брак. Перед тем, как «разбежаться», поссорившиеся супруги должны будут в обязательном порядке явиться к психологу.