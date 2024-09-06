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Центральную Россию ждет экстремально жаркая погода
Фото Алексея Пирязева.

Центральную Россию ждет экстремально жаркая погода

В регионе воздух прогреется до июльских значений.

Почти на всей территории Европейской России средняя температура устойчиво превышает +15°. В регионе продолжается метеорологическое лето.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни в Европейской России будет экстремально жарко. Даже в Заполярье столбики термометров поднимутся до +19…+24°. В средней полосе и на северо-западе региона воздух прогреется до +23…+28°. На юге страны температурный максимум до +27…+32°.

В столичном регионе будет преобладать солнечная погода. Дневная температура воздуха на выходных повысится до +25…+27°. Такая же погода ожидается и в Тульской области. Осадков не прогнозируется.

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сегодня, в 16:03 +2
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