Центральную Россию ждет экстремально жаркая погода

Фото Алексея Пирязева.

Почти на всей территории Европейской России средняя температура устойчиво превышает +15°. В регионе продолжается метеорологическое лето.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни в Европейской России будет экстремально жарко. Даже в Заполярье столбики термометров поднимутся до +19…+24°. В средней полосе и на северо-западе региона воздух прогреется до +23…+28°. На юге страны температурный максимум до +27…+32°.

В столичном регионе будет преобладать солнечная погода. Дневная температура воздуха на выходных повысится до +25…+27°. Такая же погода ожидается и в Тульской области. Осадков не прогнозируется.