Опубликован список подвалов-бомбоубежищ в районах Тульской области

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Правительство Тульской области опубликовала перечень укрытый на случай чрезвычайных ситуаций.

В список включили 1642 адреса. В таблице указан район, адрес многоквартирного дома, его этажность и примерная площадь техподполья. Посмотреть список можно по ссылке.

Ранее администрация Тулы публиковала 699 подвалов-бомбоубежищ областного центра.

Напомним, на ремонт бомбоубежищ в Тульской области выделяли 50 миллионов рублей. В регионе из 7011 подвалов пригодными для укрытия сотрудники Госжилинспекции признали лишь 2133. В 842 помещениях выявили протечки, захламленность, неисправность замков и др.