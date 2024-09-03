Роспотребнадзор приглашает туляков написать «Диктант здоровья»

В рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» состоится «Диктант здоровья», цель которого – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и здорового образа жизни.

Все желающие в возрасте от 13 лет смогут проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний.

Старшеклассники из всех 89 регионов России напишут диктант 16 сентября. Кроме того, для всех диктант будет доступен в режиме онлайн. Он состоит из 39 вопросов разных уровней сложности, к каждому из которых предлагается три варианта ответа. Задача участников - выбрать среди них верный.

После завершения тестирования все получат памятную грамоту или электронный сертификат. Диктант будет доступен на информационном портале Роспотребнадзора.