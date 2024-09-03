Две ржавые капли: что не так с водоснабжением в Донском?

Myslo продолжает серию публикаций о том, почему в районах Тульской области так плохо с водой.

О частных водоканалах и о том, как устроено водоснабжение в муниципалитетах, Myslo подробно рассказывал в материале «Без пяти минут катастрофа: почему в тульских районах так плохо с водой и есть ли выход из ситуации». Тогда мы побывали в Липках — одном из рекордсменов по жалобам на водоснабжение в области.

Напомним, традиционно в антирейтинге — предприятия водоснабжения в Киреевске, Узловой, Плавске, Ясногорске, а также городском округе Донской и поселке Новогуровском. В данных муниципальных образованиях складывается интересная ситуация: предприятия ВКХ здесь регулярно банкротятся, а на их месте внезапно появляются новые, которые продолжают копить долги. Например, в Ясногорском районе Тульской области последовательно стали банкротами сразу три муниципальных предприятия водоснабжения.

Деньги собирали, но ничего не делали

…Проблема водоканала в Донском — давняя. На нее еще 5 лет назад обращал внимание бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тогда, по словам главы региона, именно Донской стал лидером антирейтинга по вопросам водоснабжения. Дюмин раскритиковал руководство донского водоканала, подчеркивая, что долгие годы с жителей собирали платежи, но совершенно не вкладывали средства в развитие и модернизацию сетей.

После этого на протяжении двух лет Донскому выделялись значительные средства, чтобы изменить ситуацию. Вопрос водоснабжения в городском округе держат на контроле и в прокуратуре, и в общественных организациях. Но толку нет: ситуация с мертвой точки не двигается.

Хорошая вода была только при Союзе!

— Плохая вода здесь много лет, — говорит жительница Шахтерского (ГО Донской) Анна Захаровна. — Хорошая была только при Союзе. Тогда было качество, проверяли воду часто. Сейчас вода идет техническая, ни для чего непригодная. Ни пить ее нельзя, ни готовить на ней. Мы люди старые, а приходится таскать покупную воду. И накладно: 25 рублей баклажка пятилитровая, в месяц 10 баклажек минимум нужно. А еще кроме этого мы платим за то, что течет у нас из крана, — причем по цене питьевой! Еще и цену повышают за нее. С ума сойти!

У каждого дома стоят фильтры. Картриджи покупаем минимум 1-2 раза в неделю — не выдерживают.

— В душ — после фильтров, стирка — после фильтров. В водоканале советуют: «Сливайте». А счетчик-то крутится! И даже после фильтров, если воду вскипятить, выпадает осадок в виде хлопьев.

Водой дончан обеспечивает ООО «Водоканал Д».

— Главный инженер водоканала приезжал. Видит, что в фильтрах — грязь рыжая, густая. Я ему на хлеб предложила ее намазать. Так он приехал как-то и фильтры мне привез, за свои купил. А почему только мне? Всем надо!



— А я фильтры уже и не ставлю, — говорит Юлия Ахтырцева. — Муж на войне, менять некому. Покупаем воду.

И даже плохой воды и то не хватает: по ночам в Шахтерском воду отключают, в остальное время напор совсем слабый.

В Донском ситуация не лучше — слабый напор:

— Иногда включаешь колонку, а вода идет сразу градусов под 60, и меньше не сделаешь. Так ведь и водонагреватель сжечь можно! — говорят жители. — Частенько напора воды хватает только до второго этажа. Последние этажи — 4 и 5-й — вообще без нее сидят. В администрации говорят, что воду на полив разбирают жители частного сектора. Ну это только для лета такая отмазка проходит. А сейчас?

Оказалось, всё опять же из-за ветхих труб.

— Не в поливе дело, — на условиях анонимности рассказал работник местной коммунальной службы. — Специально давление снижаем. Тут же трубы какие? Чуть давление дашь — лопнут!

Водоканал Донского может стать банкротом?

ООО «Водоканал Д» задолжал многим. На сайте Арбитражного суда он значится в ответчиках по десяткам дел. Основные истцы — ресурсники и администрация. И это далеко не полный список. Одно из последних дел: АО «ТНС энерго Тула» подало иск о признании «Водоканала Д» банкротом из-за «свежего» долга в 22 млн рублей. Сейчас дело находится в Арбитражном суде Тульской области.

В настоящее время на предприятии введена процедура наблюдения, назначен внешний управляющий. К декабрю он должен оценить имущество «Водоканала Д», его дебиторскую задолженность и состояние организации в целом. В декабре после отчета суд примет решение о том, что дальше будет с водоканалом. И это далеко не полный список.

Деньги выделяют, но не тот, кто надо

Между тем водоканал ежемесячно исправно собирает с жителей плату за некачественное водоснабжение. Фактически за техническую воду берут как за питьевую. При этом вложений в основные фонды водоканал не делает: частнику это невыгодно. Но раз правительство считает отрасль водоснабжения дотационной, спросим о том, сколько выделяют средств из бюджета. Оказалось — немного. За год в Донском под замену пошло всего 2 км ветхих сетей и 180 м водовода. Замена задвижек и прочих расходников — не в счет.

В ответ на запрос Myslo министерство ЖКХ Тульской области сообщило:

— На замену ветхих сетей водоснабжения по ул. Чехова, ул. Щербакова, ул. Школьной, ул. Тульской в мкр-не Северо-Задонск г. Донского в 2024 году из резервного фонда правительства Тульской области администрации г. Донского выделены средства в размере 4,7 млн руб. До конца года будет заменено более 2 км сетей.

Также выполняются работы по замене вводов в многоквартирные дома в мкр-не Центральном по ул. Молодцова, 18, мкр-не Комсомольском по ул. Клубной, 26 и мкр-не Северо-Задонск по ул. Строительной, 33.

Заменено 180 м магистрального водовода Д=300 мм от ул. Никольской до ул. Красный Горняк-1. Ведется работа по замене запорной арматуры и установке новых пожарных гидрантов на сетях водоснабжения.

В связи с выполнением работ были плановые отключения водоснабжения, после которых возможно ухудшение качества воды.

Так в чем проблема?

Проблема водоснабжения Донского неуникальна и как две капли ржавой воды похожа на другие районы Тульской области. Водопроводные сети и водозаборы не ремонтируются годами и десятилетиями. Отсюда — колоссальные потери воды. В результате, буквально выливая озера на землю, водоканал расходует средств гораздо больше, чем получает за поставку ресурса. Денег не хватает не то что на ремонт, но даже на оплату расходуемой электроэнергии и на достойную зарплату сотрудникам. Порочный круг замыкается — и организация банкротится.

Не пора ли руководству города Донского взяться за решение проблемы с водоканалом и обеспечить качественное и регулярное водоснабжение жителям?