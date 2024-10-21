Дмитрий Миляев потребовал принять меры к УК, плохо отрабатывающим обращения жителей

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев сообщил, что всего в Тульской области с начала отопительного сезона по всем системам обратной связи зарегистрировано 7137 обращений, связанных с отоплением.

Наиболее часто обращаются из Тулы, Новомосковска и Ефремова. Управляющие компании активно работают на портале «Открытый регион 71», решая вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов, включая отопление. Вместе с тем можно выделить как управляющие компании, которые эффективно взаимодействуют с гражданами и оперативно реагируют на их запросы, так и те, где работа организована менее системно, что подтверждается отзывами жителей.

Также на контроле находятся социально значимые объекты.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко добавил, что с началом отопительного сезона и подачи теплоносителя в сеть управляющие организации запустили отопление в многоквартирные дома. Летом проводились работы по гидравлической настройке в сети теплоснабжения. Обнаружено, что при подаче отопления в дома возникает завоздушивание. Из-за этого УК приходится по несколько раз проводить регулировочные работы на одном и том же доме. Инспекция ведет ежедневный мониторинг сообщений жителей по проблемам с отоплением по всем каналам связи, конкретные адреса передает в УК для отработки.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что просто анализировать ситуацию с отстающими управляющими компаниями и не предпринимать никаких действий будет неправильно:

— Мы проанализировали ситуацию по тому, какие УК лучше реагируют на обращения граждан, какие — хуже. Сами себе показали картинку. А дальше что? Вы подумайте на этот счет, Наталья Юрьевна (Аникина, заместитель председателя правительства. — Прим. ред.), вместе с ГЖИ и прокуратурой. Просто констатировать — мало. Дальше что? Выводы, действия? — сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев обратил внимание глав муниципалитетов на то, что после завершения сроков регулировки систем отопления не должно поступать жалоб на завоздушивание и недостаточный прогрев помещений. Также он поручил организовать оперативное реагирование на обращения жителей.