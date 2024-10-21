  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев потребовал принять меры к УК, плохо отрабатывающим обращения жителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев потребовал принять меры к УК, плохо отрабатывающим обращения жителей

Дмитрий Миляев потребовал принять меры к УК, плохо отрабатывающим обращения жителей

21 октября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсуждался вопрос теплоснабжения в регионе.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев сообщил, что всего в Тульской области с начала отопительного сезона по всем системам обратной связи зарегистрировано 7137 обращений, связанных с отоплением.

Наиболее часто обращаются из Тулы, Новомосковска и Ефремова. Управляющие компании активно работают на портале «Открытый регион 71», решая вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов, включая отопление. Вместе с тем можно выделить как управляющие компании, которые эффективно взаимодействуют с гражданами и оперативно реагируют на их запросы, так и те, где работа организована менее системно, что подтверждается отзывами жителей.

photo_2024-10-21_14-38-54.jpg

Также на контроле находятся социально значимые объекты.

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко добавил, что с началом отопительного сезона и подачи теплоносителя в сеть управляющие организации запустили отопление в многоквартирные дома. Летом проводились работы по гидравлической настройке в сети теплоснабжения. Обнаружено, что при подаче отопления в дома возникает завоздушивание. Из-за этого УК приходится по несколько раз проводить регулировочные работы на одном и том же доме. Инспекция ведет ежедневный мониторинг сообщений жителей по проблемам с отоплением по всем каналам связи, конкретные адреса передает в УК для отработки.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что просто анализировать ситуацию с отстающими управляющими компаниями и не предпринимать никаких действий будет неправильно:

— Мы проанализировали ситуацию по тому, какие УК лучше реагируют на обращения граждан, какие — хуже. Сами себе показали картинку. А дальше что? Вы подумайте на этот счет, Наталья Юрьевна (Аникина, заместитель председателя правительства. — Прим. ред.), вместе с ГЖИ и прокуратурой. Просто констатировать — мало. Дальше что? Выводы, действия? — сказал глава региона.

Также Дмитрий Миляев обратил внимание глав муниципалитетов на то, что после завершения сроков регулировки систем отопления не должно поступать жалоб на завоздушивание и недостаточный прогрев помещений. Также он поручил организовать оперативное реагирование на обращения жителей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Событие
отоплениеобращение жителей
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошло первенство области по фехтованию на шпагах: фоторепортаж
В Туле прошло первенство области по фехтованию на шпагах: фоторепортаж
На пруду около села Бушово неизвестный убил белого лебедя
На пруду около села Бушово неизвестный убил белого лебедя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.