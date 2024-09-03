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За неделю клещи покусали 176 туляков

За неделю клещи покусали 176 туляков

28 из них - дети.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 176 человек, из них 28 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2785 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4429 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (29,5%), на территории садово-огородных товариществ (39,9%), при посещении лесов (10,7%) и других территорий (19,9%).

— За период мониторинга исследовано 2456 клещей, снятых с людей, и 321 клещ из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 11%, анаплазмой — 5,2%, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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сегодня, в 10:43 0
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