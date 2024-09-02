СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В момент пожара три человека, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна второго этажа на улицу.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате пожара в бане в селе Супонь.

Еще три человека получили травмы. Как стало известно Myslo, двое мужчин и девушка, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна второго этажа, вследствие чего получили различные травмы.

Возможной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

— Следователями проведен осмотр места происшествия с участием специалистов, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливается объективная картина произошедшего, — сообщили в региональном ведомстве.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».