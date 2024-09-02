  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе

В момент пожара три человека, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна второго этажа на улицу.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате пожара в бане в селе Супонь. 

Еще три человека получили травмы. Как стало известно Myslo, двое мужчин и девушка, пытаясь спастись, выпрыгнули из окна второго этажа, вследствие чего получили различные травмы. 

Возможной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. 

— Следователями проведен осмотр места происшествия с участием специалистов, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Устанавливается объективная картина произошедшего, — сообщили в региональном ведомстве. 

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:12 0
Другие статьи по темам
Место
Узловский район
Прочее
пожарбаняСледственный комитет
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Адреналин — вот, что движет!»: как прошел фестиваль уличного лайфстайла в самом центре Тулы
«Адреналин — вот, что движет!»: как прошел фестиваль уличного лайфстайла в самом центре Тулы
Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене
Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.