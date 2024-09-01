В Туле прошел кубок Центрального парка по конкуру

Фото Юрия Нечаева.

В соревнованиях участвовали четыре конных клуба.

Накануне, 31 августа, в Туле прошли соревнования на кубок Центрального парка по конкуру. Четыре конных клуба, 43 старта в семи зачётах среди детей и взрослых, 18 призовых мест – таковы итоги состязаний.

Событие такого масштаба прошло в ЦПКиО впервые. Специально для него организаторы разработали дизайнерские медали и авторские кубки.

В паузах между зачётами выступали тульские группы и солисты: народный цыганский ансамбль «ЯГОРИ», Lady Allegro, кавер-группа «Лимонад», Анастасия Голубева. Более подробный фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.