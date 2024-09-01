СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Воловском районе

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В аварии пострадали два человека.

Следственный комитет по Тульской области проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Воловском районе.

Напомним, авария произошла сегодня, 1 сентября. На 287 километре трассы столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Пострадали водители, один — госпитализирован. Погибших нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пассажиры за медицинской помощью не обращались.

— Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственным за оказание услуг по перевозке пассажиров, — отметили в ведомстве.