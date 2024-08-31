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Синоптик Вильфанд рассказал, каким будет сентябрь
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Вильфанд рассказал, каким будет сентябрь

Среднемесячная температура в европейской части России ожидается выше средних многолетних наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на сентябрь-2024. По его словам, среднемесячная температура в европейской части страны ожидается выше средних многолетних наблюдений. Речь идет о Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии, а также о Центральном федеральном округе.

— В свою очередь, на азиатской территории России среднемесячная температура ожидается на большей части территории около средних многолетних значений, и только на Таймыре — выше нормы, — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По прогнозам, количество осадков в Псковской, южной половине ЦФО и южной части Приволжского федерального округа, а также в Волгоградской и Астраханской областях предполагается меньше нормы.

Вильфанд отметил, что месячное количество осадков предполагается на большей территории РФ около средних значений.

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Фотограф:
сегодня, в 17:39 +2
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