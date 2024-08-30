МЧС предупредило туляков об аномальной жаре до +32 °C

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа и 1 сентября на территории Тульской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 градуса.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При жаре:
- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
- избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.