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МЧС предупредило туляков об аномальной жаре до +32 °C
Фото Алексея Пирязева.

МЧС предупредило туляков об аномальной жаре до +32 °C

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа и 1 сентября на территории Тульской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 градуса.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
 
При жаре:
  • носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;
  • избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
  • употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

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Автор:
сегодня, в 11:36 0
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