МЧС предупредило туляков об аномальной жаре до +32 °C

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 августа и 1 сентября на территории Тульской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 градуса.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При жаре: