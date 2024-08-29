Туляков терроризируют посетители круглосуточных баров: работает ли новый закон о «наливайках»?

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С 1 апреля регионы вправе принимать закон, который запретит торговать слабоалкогольными напитками везде, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов, а ещё поможет отрегулировать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах.

В Тульской области такой закон тоже приняли. Только спустя несколько месяцев после того, как он вступил в силу, Myslo снова собрал жалобы жильцов, в чьи дворы стекаются выпивохи из близлежащих «наливаек». Неужели закон не работает?

Буфет — еды нет

На дом № 11 по ул. Максима Горького жалуются в полицию, Росгвардию, в СМИ и депутатам. Старожилы не припоминают времени, когда в их дворе не дрались и не мочились пьяницы. Бывший старший по дому, которого зовут Николай, вообще уверен, что проблема тянется с далёких 70-х.

— Хозяева только деньги на нас делают! Сколько лет ведь уже это продолжается. Мужики до двух ночи пьют, а потом дерутся и прямо во дворе писают. Всю сирень уже загадили!

Корень зла — вот это непримечательное полуподвальное помещение на первом этаже, оно располагается со стороны проезжей части. Броских и ярких вывесок нет, только на двери надпись: «Буфет». Работает заведение с 7.00 до 23.00, есть даже перерыв на обед — до половины третьего.

Рядом с домом есть и другая «наливайка» — со стороны двора в соседнем здании. «Буфет» можно и не признать за алкобар, а с «Атмосферой» (так называется питейное заведение) всё предельно ясно: на вывеске нарисованы пивные и винные бокалы и бутылки с крепким алкоголем. Баром заведение называться не стесняется, работает с 8 утра до 2 ночи.

Если посетители «Буфета» могут с комфортом отдыхать внутри (в заведении есть три столика), то из «Атмосферы» путь — только во двор дома № 11. Местная жительница Екатерина Лялина рассказывает: посетители «Атмосферы» — довольно агрессивные выпивающие.

Екатерина Лялина — Крики, оры бесконечные. Я живу на восьмом этаже, и даже мне слышно! Люди выпьют и частенько дерутся друг с другом. Часто видим иностранцев — у них это «место силы».

Соседка Екатерины Елена Шеина слова подтверждает:

— Кого у нас тут только не бывает… В буфет ходят мужчины постарше, потому что там водку разливают, посидеть можно, выпить, а вот в «Атмосфере» — настоящее «ассорти»: мужчины и женщины 18+. Один другого краше. Интересно, они несовершеннолетним часом не продают?

Не понимаю только, как буфет не закрыли с принятием нового закона. Может, они там какие-то пирожки продают, чебуреки разогревают?

Вопрос хороший. Вернулись в буфет и спросили у продавщицы: «Какая есть еда?»

Она ответила: «Еды нет».

На прилавке — разные закуски: чипсы, сухарики, сушёная рыба. На полках — несколько видов водки и дешёвый коньяк.

В будни — плохо, в выходные — ужасно

Регина Рябоконь, жительница дома № 4 по ул. Демонстрации, обратилась в редакцию Myslo с письмом — криком души. Девушка рассказала: знаменитый бар «Гудвин» на ул. Советской привлекает совсем молодых любителей выпить, а потом они дерутся до крови, бьют стекло и орут на всю улицу.

«Возле этого заведения каждый день собираются пьяные компании несовершеннолетних, устраивают драки, мешают местным жителям и портят лицо города. Каждую ночь с трех до шести утра слышны крики, драки часто переходят во дворы жилых домов.

По утрам улица покрыта каплями крови и осколками от бутылок. По вечерам опасно возвращаться домой из-за агрессивного поведения пьяной молодёжи. В администрацию жалобы пишут жильцы близлежащих домов, но всё без толку. Полиция не дежурит, на вызовы не приезжает», — написала девушка.

Вот что Регина сняла одним «прекрасным» утром:

Мы встретились с Региной как раз возле «Гудвина». Девушку поддержал муж Артём, вместе они рассказали подробности:

— Самое свежее воспоминание — массовая драка в прошедшие выходные. В 4 утра наблюдали из окна: один парень — весь в крови, у второго — след от ботинка на лице. Что-то кричат друг другу, руками размахивают. Их пытался даже мужчина с восьмого этажа утихомирить. На вызовы к «Гудвину» ни полиция, ни Росгвардия уже не приезжают. История с ним бесконечная...

Паспорт здесь не спрашивают. Однажды мы шли мимо и услышали отрывок разговора — компания молодых людей тусовалась: «На Пузакова поедем… Мама будет ругать…» Вот такой контингент!

Активизируются они к вечеру. В будние дни тоже, а вот в выходные — хоть на стенку лезь.

Вместе с парой мы направились к их дому — поговорить с соседями. Путь во двор дома № 4 лежит через арку, а в арке — «красота писаная»: в каждом из четырёх углов — потёки, которые стеклись в центр арки. Зрелище и правда не из приятных. Регина подтвердила, что здесь справляют нужду ночные посетители «Гудвина».

Соседка Регины Дарья тоже страдает от надоедливых выпивох:

— Двор наш превратили в ринг и мусорку. Бесконечно дерутся и кричат. Хорошо хоть комната моих детей выходит на другую сторону — не так сильно им мешают.

Здание, в котором располагается «Гудвин», сейчас реставрируют, поэтому броскую вывеску над баром сняли. Но посетителей меньше не стало: бар уже давно стал легендарным среди тульской молодёжи — дорогу к нему они находят даже с залитыми глазами.

Мы решили проверить, спросят ли у нас паспорт при покупке продукции для совершеннолетних. Корреспонденту 24 года — иногда документы спрашивают, иногда — уже нет.

Продавщица и правда засомневалась: «Как, — говорит, — я вам без документов продам?» Потом, правда, всё же товар отпустила: удовлетворилась тем, что корреспондент назвала дату рождения по памяти. Наверное, многим в «Гудвине» верят на слово, иначе как объяснить, что молодые на вид отдыхающие так облюбовали это место?

Название поменялось, а суть осталась прежней

В конце мы заглянули на остановку «Быткомбинат» в Пролетарском районе. Полгода назад мы там уже были, общались с жильцами, уставшими от покупателей круглосуточного магазина (который ловко притворился баром и без конца продавал пиво).

Теперь на месте «кругляка» — сетевой магазин «Авокадо». Примечательно, что другие магазины сети, которых в Туле почти 40, работают до 20.00, 21.00 или до 22.00 максимум, а «Авокадо» на ул. Гастелло — круглосуточный.

Продавщица рассказала, что магазин купили в мае — подвели под бренд. Но суть осталась той же: магазин открыт 24 часа, пиво продаётся и после отведённого региональным законом времени. Столиков, салфеток, барной стойки нет — и как только магазин притворяется точкой общепита?

Жильцы дома № 51 по ул. Гастелло, которые в тот раз жаловались на шумные компании, в этот раз не так категоричны. Говорят, что им никто не мешает. Кажется, что тут ситуация и правда улучшилась.

экспертное мнение

В прошлый раз мы пообщались с Сергеем Гребенщиковым, главой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Областной думе, и с Александром Балберовым — руководителем фракции ЛДПР.

Напомним, полгода назад Сергей Гребенщиков сомневался, что новый закон поможет быстро и эффективно разобраться с «наливайками», а Александр Балберов воспринял его с большим энтузиазмом — назвал «крайне важным». Вот что думают тульские политики сейчас:

Сергей Гребенщиков — На мой взгляд, региональный закон, который сейчас принят в Тульской области, действенным и эффективным считаться не может: он касается исключительно заведений, расположенных в жилых домах. Таких объектов насчитывается по всей области меньше 200. Нужно ограничивать продажу алкогольных напитков не только в жилых домах, но и в непосредственной близости от них — как минимум в 50 метрах от границ придомовой территории. Потому что мы видим, что многие посетители таких торговых точек употребляют купленную продукцию именно во дворах. Отсюда — конфликты, грязь, скандалы и прочий негатив. Живой пример — заведение в доме № 11 по ул. М. Горького в Заречье. Жители давно жалуются на любителей «заложить за воротник», которые оккупировали их двор. Я надеюсь, что в следующем созыве областной Думы нам удастся доработать региональный закон так, чтобы максимально оградить добропорядочных туляков от последствий, связанных с «дворовым пьянством». Кто-то может сказать, что, принимая подобные законы, депутаты «душат малый бизнес». Я глубоко убеждён, что зарабатывание денег на пагубных привычках и человеческих пороках — это не тот бизнес, который государство должно развивать и поддерживать.

Александр Балберов: