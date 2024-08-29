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С 1 сентября в тульских школах обеды подорожают до 102 рублей
Фото из архива Myslo.

С 1 сентября в тульских школах обеды подорожают до 102 рублей

Ранее они стоили 77 рублей.

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман в прямом эфире ВКонтакте рассказала об организации питания в школах в новом учебном году.

— Горячее питание будет организовано во всех общеобразовательных учреждениях. 56 школ работают только с привлечением поставщика питания, в трех функционирует собственная столовая, в пяти — питание будет организовано комбинировано, — рассказала Инесса Фельдман. 

Она добавила, что поставщик определен по результатам открытого конкурса — это ООО «Орион».

— С 1 сентября в соответствии с постановлением администрации Тулы увеличена стоимость питания школьников с 77 до 102 рублей. В новом учебном году мы планируем обеспечить льготным питанием почти 39 тыс. детей. Перечень льготных категорий останется прежним, — рассказала Фельдман. 

За качество питания в школах несет ответственность ее руководитель. 

— Именно директор центра образования контролирует качество услуг, которые предоставляются оператором, — уточнила замглавы администрации.

Горячая линия управления образования администрации Тулы по вопросам школьного питания — 52-98-04. 

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