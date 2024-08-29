С 1 сентября в тульских школах обеды подорожают до 102 рублей

Фото из архива Myslo.

Заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман в прямом эфире ВКонтакте рассказала об организации питания в школах в новом учебном году.

— Горячее питание будет организовано во всех общеобразовательных учреждениях. 56 школ работают только с привлечением поставщика питания, в трех функционирует собственная столовая, в пяти — питание будет организовано комбинировано, — рассказала Инесса Фельдман.

Она добавила, что поставщик определен по результатам открытого конкурса — это ООО «Орион».

— С 1 сентября в соответствии с постановлением администрации Тулы увеличена стоимость питания школьников с 77 до 102 рублей. В новом учебном году мы планируем обеспечить льготным питанием почти 39 тыс. детей. Перечень льготных категорий останется прежним, — рассказала Фельдман.

За качество питания в школах несет ответственность ее руководитель.

— Именно директор центра образования контролирует качество услуг, которые предоставляются оператором, — уточнила замглавы администрации.

Горячая линия управления образования администрации Тулы по вопросам школьного питания — 52-98-04.