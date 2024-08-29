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В Туле отреставрируют театр драмы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле отреставрируют театр драмы

Уже разрабатывается проектно-сметная документация.

29 августа врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Глава региона поблагодарил ее за внимание к Тульской области и поддержку при реализации инициатив региона в развитии культуры.

— Сегодня Тульская область уверенно развивается в сфере культуры, а по некоторым направлениям наш регион заслуженно признан ведущим. Сегодня Тула по праву имеет статус третьей музейной столицы России после Москвы и Санкт-Петербурга, — сказал Дмитрий Миляев. 

В регионе порядка 120 музеев различной подчиненности, среди которых 5 федеральных музеев и их филиалы. Развивается Музейный квартал в Туле и совсем скоро благодаря поддержке Минкультуры России в историческом центре откроются филиалы трех федеральных музеев — Бахрушинского, Политеха и Музея им. Андрея Рублева.

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При поддержке Минкультуры России в регионе проходит «Музейное лето в Туле» и его событийные и выставочные проекты.

— Всё это даёт нам возможность для развития творческого потенциала и самореализации туляков, привлечения гостей в регион, — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

На встрече обсудили перспективные проекты региона. Благодаря поддержке Министерства в Туле было построено Фондохранилище регионального музейного объединения. В его выставочном пространстве сейчас работает выставка из фондов 12 ведущих национальных музеев «Тула. Шедевры. Музеи России». Тульские музейщики и дальше будут сотрудничать с федеральными коллегами. На следующий год планируется выставочный проект с Русским музеем.

В рамках программы «Наш район» начинается возведение модульных клубов в сельских поселениях региона. За 5 лет планируется возвести свыше 60 таких объектов. Министр культуры отметила, что инициативу можно использовать и в других регионах.

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В регионе завершается реставрация Тульского государственного театра кукол. Начата работа по подготовке к реконструкции одного из старейших театров страны — Тульского академического театра драмы. Уже разрабатывается проектно-сметная документация. Министр предложила подумать над включением реконструкции театра в программу подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Туда же войдут и восстановление Всехсвятского храма в Туле и храма Куликова поля, в том числе усыпальница Бобринских в Донском. Также обсуждалось восстановление храмов Белевского района. 

В октябре будет утверждено финансирование новой итерации национальных проектов.

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— Национальный проект «Культура» очень помог отрасли по всей стране. Мы ждем продолжения его важнейших строчек в будущей итерации нацпроектов и призываем регионы активно включиться в их реализацию, — сказала Ольга Любимова. 

Также министр высоко оценила инициативу Дмитрия Миляева по организации бесплатных экскурсий для семей участников СВО.

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Фотограф:
сегодня, в 19:10 −2
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Ольга ЛюбимоваДмитрий Миляев
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Тула
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реставрация театра драмы
 

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