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Минздрав назвал симптомы новой болезни вейперов EVALI
Фото из архива Myslo.

Минздрав назвал симптомы новой болезни вейперов EVALI

В ведомстве отметили, что несмотря на снижение числа курильщиков в стране, проблема быстрого привыкания, особенно к вейпам и электронным сигаретам, остаётся.

EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Как сообщает Минздрав РФ, изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост.

Симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а главное — патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии.

— Однако, в отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека, — говорится в телеграм-канале Минздрава.

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