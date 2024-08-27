В трёх районах Тулы на сутки понизится давление воды

С 8.00 среды, 28 августа, до 8.00 29 августа будет понижено давление холодной воды по следующим адресам:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,
- южнее улицы Пушкинской,
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
- на ул. Рязанской,
- на Калужском шоссе,
- на Зеленстрое,
- в мкр-не Петровский Квартал,
- в пос. Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратово,
- с. Зайцево,
- в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Полностью прекращена подача воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.
Во время проведения работ жителям бесплатно раздадут воду. Все подробности здесь.