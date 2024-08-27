В трёх районах Тулы на сутки понизится давление воды

Фото из архива Myslo.

Причина – подготовка Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

С 8.00 среды, 28 августа, до 8.00 29 августа будет понижено давление холодной воды по следующим адресам:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,

южнее улицы Пушкинской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,

на ул. Рязанской,

на Калужском шоссе,

на Зеленстрое,

в мкр-не Петровский Квартал,

в пос. Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратово,

с. Зайцево,

в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Полностью прекращена подача воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.