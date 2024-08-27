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В трёх районах Тулы на сутки понизится давление воды
Фото из архива Myslo.

В трёх районах Тулы на сутки понизится давление воды

Причина – подготовка Масловско-Песоченского водозабора к работе в зимних условиях.

С 8.00 среды, 28 августа, до 8.00 29 августа будет понижено давление холодной воды по следующим адресам:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,
  • южнее улицы Пушкинской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
  • на ул. Рязанской,
  • на Калужском шоссе,
  • на Зеленстрое,
  • в мкр-не Петровский Квартал,
  • в пос. Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратово,
  • с. Зайцево,
  • в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Полностью прекращена подача воды будет в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

Во время проведения работ жителям бесплатно раздадут воду. Все подробности здесь.

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