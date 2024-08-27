Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду

Ранее Myslo сообщал, что специалисты Тулагорводоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к зиме. Из-за этого 28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа будет пониженное давление холодного водоснабжения.
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,
- южнее улицы Пушкинской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
- на ул. Рязанской,
- на Калужском шоссе,
- на Зеленстрое,
- в мкр-не Петровский Квартал,
- в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратовские поселки,
- с. Зайцево,
- в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Будет прекращена подача воды в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.
Жителям в течение дня бесплатно раздадут воду.
Администрация Тулы опубликовала адреса выдачи.
Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья».
Центральный район с 9.00 до 20.00:
- ул. Рязанская, 32, корп.3,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Н. Руднева, 72,
- ул. Л. Толстого, 81,
- пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,
- ул. Циолковского, 5,
- ул. Кауля, 10,
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,
- ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
- ул. Н. Руднева, 53.
Советский район с 9.00 до 20.00:
- ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Болдина, 107,
- ул. 9 Мая, 16,
- пр. Ленина, 94.
Привокзальный район с 9.00 до 20.00:
- ул. Седова, 2,
- ул. Серебровская, 16,
- ул. проспект Ленина, 122/1,
- Калужское шоссе, 102, корпус 1,
- ул. Кабакова, 79,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Летчика Пирожкова, 5,
- Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,
- пос. Иншинский, 29/1,
- пр. Ленина, 136,
- ул. Макаренко, 30,
- ул. Болотова/Рогова, 27/59,
- ул. Одоевское шоссе, 98,
- ул. Седова, 25,
- ул. Прокудина, 7/13,
- ул. Генерала Маргелова, 5-а.
Места выдачи технической воды:
- пр. Ленина, 49-а,
- ул. Рязанская, 44,
- ул. Смидович, 15/1,
- ул. Одоевское шоссе, 89,
- п. Скуратово, Варваровский проезд, 1,
- ул. Демонстрации, 21,
- п. Рассвет (пожарная часть).