Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что специалисты Тулагорводоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к зиме. Из-за этого 28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа будет пониженное давление холодного водоснабжения.

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,

южнее улицы Пушкинской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,

на ул. Рязанской,

на Калужском шоссе,

на Зеленстрое,

в мкр-не Петровский Квартал,

в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратовские поселки,

с. Зайцево,

в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Будет прекращена подача воды в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

Жителям в течение дня бесплатно раздадут воду.

Администрация Тулы опубликовала адреса выдачи.

Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья».

Центральный район с 9.00 до 20.00:

ул. Рязанская, 32, корп.3,

пр. Ленина, 143,

ул. Н. Руднева, 72,

ул. Л. Толстого, 81,

пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,

ул. Циолковского, 5,

ул. Кауля, 10,

ул. Перекопская, 7,

ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,

ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,

ул. Н. Руднева, 53.

Советский район с 9.00 до 20.00:

ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),

ул. Мира, 16,

ул. Вересаева, 18,

ул. Болдина, 107,

ул. 9 Мая, 16,

пр. Ленина, 94.

Привокзальный район с 9.00 до 20.00:

ул. Седова, 2,

ул. Серебровская, 16,

ул. проспект Ленина, 122/1,

Калужское шоссе, 102, корпус 1,

ул. Кабакова, 79,

Одоевское шоссе, 30,

ул. Летчика Пирожкова, 5,

Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,

пос. Иншинский, 29/1,

пр. Ленина, 136,

ул. Макаренко, 30,

ул. Болотова/Рогова, 27/59,

ул. Одоевское шоссе, 98,

ул. Седова, 25,

ул. Прокудина, 7/13,

ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Места выдачи технической воды: