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Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду
Фото из архива Myslo.

Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду

Публикуем список адресов.

Ранее Myslo сообщал, что специалисты Тулагорводоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к зиме. Из-за этого 28 августа с 8.00 до 8.00 29 августа будет пониженное давление холодного водоснабжения.

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов,
  • южнее улицы Пушкинской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
  • на ул. Рязанской,
  • на Калужском шоссе,
  • на Зеленстрое,
  • в мкр-не Петровский Квартал,
  • в поселках Косая Гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Скуратовские поселки,
  • с. Зайцево,
  • в деревнях: Гостеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Будет прекращена подача воды в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково.

Жителям в течение дня бесплатно раздадут воду.

Администрация Тулы опубликовала адреса выдачи.

Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья». 

Центральный район с 9.00 до 20.00:

  • ул. Рязанская, 32, корп.3,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • ул. Л. Толстого, 81,
  • пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,
  • ул. Циолковского, 5,
  • ул. Кауля, 10,
  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,
  • ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
  •  ул. Н. Руднева, 53.

Советский район с 9.00 до 20.00:

  • ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Вересаева, 18,
  •  ул. Болдина, 107,
  • ул. 9 Мая, 16,
  • пр. Ленина, 94.

Привокзальный район с 9.00 до 20.00:

  • ул. Седова, 2,
  • ул. Серебровская, 16,
  • ул. проспект Ленина, 122/1,
  • Калужское шоссе, 102, корпус 1,
  • ул. Кабакова, 79,
  • Одоевское шоссе, 30,
  • ул. Летчика Пирожкова, 5,
  • Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,
  • пос. Иншинский, 29/1,
  • пр. Ленина, 136,
  • ул. Макаренко, 30,
  • ул. Болотова/Рогова, 27/59,
  • ул. Одоевское шоссе, 98,
  • ул. Седова, 25,
  • ул. Прокудина, 7/13,
  • ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Места выдачи технической воды:

  • пр. Ленина, 49-а,
  • ул. Рязанская, 44,
  • ул. Смидович, 15/1,
  • ул. Одоевское шоссе, 89,
  • п. Скуратово, Варваровский проезд, 1,
  • ул. Демонстрации, 21,
  • п. Рассвет (пожарная часть).

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