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Представитель Президента Игорь Щеголев осмотрел пункт ПВР в Алексине
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Представитель Президента Игорь Щеголев осмотрел пункт ПВР в Алексине

И пообщался с семьей из Суджанского района Курской области.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев вместе с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым посетил пункт временного размещения (ПВР) в селе Бунырево в Алексине.

Там проживают граждане, прибывшие из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей. В том числе дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

Игорь Щеголев осмотрел условия проживания в ПВР и пообщался с семьей из Суджанского района Курской области.

Всего в Тульской области действует 26 ПВР. В них проживают 2803 человека, из них 941 ребенок. Людям оказывают всестороннюю помощь, обеспечивают их одеждой, обувью, предметами первой необходимости, помогают оформить социальные выплаты. Сотрудники Центра занятости информируют о возможностях трудоустройства. Для школьников с сентября организуют образовательный процесс.

Напомним, чтобы люди могли оперативно получать всю необходимую информацию о мерах поддержки, создан специальный чат-бот. Также можно обратиться на горячую линию 129.

В Курскую область регулярно направляют гуманитарную помощь: крупы, консервы, кофе, чай, кондитерские изделия, средства личной гигиены и др. Активное участие в сборе помощи принимают неравнодушные туляки, органы власти, предприятия и организации региона.

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Автор:
сегодня, в 15:01 0
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