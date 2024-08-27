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Бывший начальник тульского СК стал главным федеральным инспектором по региону
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Бывший начальник тульского СК стал главным федеральным инспектором по региону

Александра Старикова официально представили в правительстве.

Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил Туле нового главного федерального инспектора. 

Ранее Стариков работал в структурах прокуратуры, таможни и следственных органов, в том числе в Тульской области. 

В задачи главного федерального инспектора будет входить контроль за исполнением указов, распоряжений и других решений главы государства, а также координация работы и взаимодействия федеральных структур с региональными органами исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления и жителями области. 

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Тула

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