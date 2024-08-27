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В Туле предприниматель незаконно построил павильон на трассе М-2 «Крым»
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле предприниматель незаконно построил павильон на трассе М-2 «Крым»

Мужчину обяжут снести постройки.

В прокуратуре Тульской области провели проверку по факту незаконного строительства павильона и хозпостройки в полосе отвода на 192+512 км автомобильной дороги М-2 «Крым». 

Установлено, что 59-летний предприниматель самовольно занял часть земельных участков, принадлежащих ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» и ГУ ТО «Тулаавтодор».

Физлицо привлекли к административной ответственности. 

— На контроле находится решение вопроса об освобождении незаконно занятых земельных участков, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 15:12 0
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