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В Туле до микрорайона Петровского запустили новый автобус
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле до микрорайона Петровского запустили новый автобус

Интервал движения – 35 минут.

В Туле до микрорайона Петровского теперь можно доехать на автобусе № 83.

Новый маршрут мкр-н Петровский — Московский вокзал появился в связи с многочисленными обращениями граждан, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Время работы — с 6.00 до 20.44. Интервал движения — 35 минут.

Путь следования:

  • ул. Петровская — ул. Дубенская — с. Маслово — 70К-246 — ул. Чмутова — ул. Ликбеза — Павшинский мост — ул. Коминтерна — ул. Фрунзе — Красноармейский проспект.

Остановки:

  • мкр-н Петровский Квартал — Маслово 2 — 12-й проезд Мясново — 9-й проезд Мясново — ул. Болотова — 2-й проезд Мясново — Краснослободская улица — Обувная фабрика — Фрунзенская Ярмарка — ул. Фрунзе — ул. Дмитрия Ульянова — Московский вокзал.

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Автор:
сегодня, в 11:52 +1
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