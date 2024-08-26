В Туле до микрорайона Петровского запустили новый автобус

В Туле до микрорайона Петровского теперь можно доехать на автобусе № 83.
Новый маршрут мкр-н Петровский — Московский вокзал появился в связи с многочисленными обращениями граждан, сообщает пресс-служба городской администрации.
Время работы — с 6.00 до 20.44. Интервал движения — 35 минут.
Путь следования:
- ул. Петровская — ул. Дубенская — с. Маслово — 70К-246 — ул. Чмутова — ул. Ликбеза — Павшинский мост — ул. Коминтерна — ул. Фрунзе — Красноармейский проспект.
Остановки:
- мкр-н Петровский Квартал — Маслово 2 — 12-й проезд Мясново — 9-й проезд Мясново — ул. Болотова — 2-й проезд Мясново — Краснослободская улица — Обувная фабрика — Фрунзенская Ярмарка — ул. Фрунзе — ул. Дмитрия Ульянова — Московский вокзал.