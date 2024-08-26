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В Туле на улице Дмитрия Ульянова появилась новая дорожная разметка
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улице Дмитрия Ульянова появилась новая дорожная разметка

Там появилось 5 полос для движения и островок безопасности.

В Туле новая разметка появилась на улице Дмитрия Ульянова. Там организовали 5 полос для движения, при этом пятая полоса делится островком безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. 

Дорожники выделили отдельную левоповоротную полосу на ул. Тульского Рабочего полка и отдельную правоповоротную полосу на ул. Первомайскую, а для пешеходного перехода в районе пл. 50-й Армии отметили островок безопасности. 

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— Данные работы нацелены на повышение пропускной способности и снижение аварийности. Просим водителей учитывать данную информацию и ориентироваться на новую разметку, — подчеркнули в городской администрации. 

Кроме того, завершается ремонт участка от пл. 50-й Армии до ул. Первомайской.

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Автор:
сегодня, в 11:35 +1
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