В Туле и области клещи за неделю покусали больше ста человек

В том числе 17 детей.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратился 121 туляк, из них 17 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2609 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4329 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (30,5%), на территории садово-огородных товариществ (40,1%), при посещении лесов (9,6%) и других территорий (19,8%).

— За период мониторинга исследован 2361 клещ, снятый с людей, и 320 клещей из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 10,8%, анаплазмой — 5,4%, — рассказали в пресс-службе ведомства.