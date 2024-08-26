Почти 50% избирателей Тулы проголосует на избирательных участках с КОИБ

Фото предоставлено избиркомом.

В рамках подготовки к сентябрьским выборам в Тульской области проходит обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней и председателей участковых избирательных комиссий. Всего за неделю обучение пройдут более 260 человек.

На одном из обучающих занятий побывали председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская.

«В Тульской области на предстоящих выборах будут использоваться 110 КОИБов. Все они будут установлены на избирательных участках в г. Туле и в Ленинском районе. Традиционно мы выбираем участки с наибольшим количеством избирателей. На таких участках могут проголосовать 48% избирателей областной столицы», — рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Как отметил председатель облизбиркома, комплексы обработки избирательных бюллетеней обеспечивают автоматизированный прием и быструю обработку бюллетеней, подсчет голосов и подготовку итоговых протоколов. Они призваны обеспечить точность подсчета голосов и прозрачность выборов.

«Установка комплексов обработки избирательных бюллетеней, как уже привычно называем КОИБы, — это еще один важный аспект для обеспечения прозрачного и честного подсчета голосов. Все автоматизировано. Сейчас на обучении нам продемонстрировали, что обмануть КОИБ невозможно. Пачку бюллетеней туда не опустить. Один избиратель может поместить в КОИБ только один бюллетень — больше машина просто не примет», — сказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская.

По словам Разумовской, в числе задач Общественного штаба по наблюдению за выборами — предупреждение возможных нарушений, наблюдение за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса, информирование избирателей о ходе подготовки к голосованию и проведения выборов. Члены штаба проводят мониторинг подготовки избирательных участков, установки системы видеонаблюдения. В дни голосования общественные наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках, в том числе, при подсчете голосов.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября состоятся выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.