Тульская область утопает в мусорных свалках: собрали жалобы туляков

В начале мая Myslo писал, что Тульская область тонет в мусоре: тогда мы собрали подборку самых «живописных» контейнерных площадок из разных городов региона. Усилия оказались не напрасны: после публикации прокуратура Щёкино заинтересовалась свалкой в черте города и возбудила административное дело в отношении должностного лица щёкинской администрации.

Надеемся, что и в этот раз надзорные органы внимательно изучат нашу публикацию.

Из недавнего: в соцсетях появилось видео, на котором незадачливый дворник на ул. Макаренко раскидывает мусор вокруг контейнерной площадки. Должен был бороться со злом, но сам к нему примкнул.

Вот так выглядит детская площадка на ул. Кутузова. По какому именно адресу — не уточняется: если вы узнали свой двор, напишите нам об этом в комментариях.

«Все лучшее — детям!» — гласит подпись к фотографиям.



Фото: телеграм-канал «Тула с огоньком».

Сухие обломанные ветки преспокойно лежат между домами ул. Октябрьской, 13 и ул. Галкина, 10. Сообщает местная жительница:

— Этот мусор находится почти в центре города. Территория принадлежит зареченской администрации, и никто не следит за ней и не убирает.

Вот тоже нагромождение сухих веток, но уже около контейнера. Помимо веток — разбросанный мусор: даже пластиковые бутылки, которые должны выбрасываться в специальный оранжевый контейнер для переработки пластика, лежат рядом с ним.

Контейнеры стоят около дома № 27 по ул. Матросова, это детская инфекционная больница № 2.

Вот ситуация со свалками в городах региона. Только за минувшие выходные алексинцы сообщили о трёх местах скопления мусора в городе (на деле их гораздо больше).

Микрорайон Высокое, ул. Крупской. Так выглядит контейнерная площадка, которую не убирали, кажется, уже очень долгое время: пакеты, картонки, коробки, шины, бутылки, вёдра и даже промаркированные закрутки на зиму.



Фото: группа «Алексин. Слухи» в соцсети «ВКонтакте».

Ул. Санаторная — свалка строительного мусора.



Фото: группа «Алексин. Слухи» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местный житель Валерий Б. поделился ещё одной фотографией неопрятной контейнерной площадки в Алексине:

На ул. Полевой — тоже строительный мусор, а ещё кто-то перевернул контейнеры (чтобы мусор уж точно в них никак не попал).



Фото: группа «Наш Алексин» в соцсети «ВКонтакте».

Узловая. Вот крик души местного жителя:

— Сколько это будет продолжаться? Ул. Беклемищева, 48. Центр города, а такое безобразие!

Безобразие и правда видно на прикреплённом фото:



Фото: группа «Узловая. Не слухи» в соцсети «ВКонтакте».

Свалка стала местом притяжения голубей. В комментариях узловчане делятся своими историями:

Елена К.:

— Такое безобразие со всеми контейнерными площадками по всему городу и району! Ну кроме той, что за администрацией. Мне пришлось звонить на горячую линию губернатору, чтобы убрали кучи за Заводской, 5 и у Суворова, 5. Кое-как убрали. Без жалоб не убирают вообще!

Артём Е.:

— Да это ещё чисто!

Павел Е. предлагает радикальное решение проблемы вредителей:

— Предлагаю поставить палатку с шаурмой — голуби исчезнут.

А в Донском случилась загадочная история с роялем в кустах — точнее, с мусорным контейнером.



Фото: группа «Подслушано Донской» в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница опубликовала пост, в котором рассказала: ни с того ни с сего мусорный бак с ул. Седова, 3-а убрали с положенного места, спрятали в кусты и оставили там.

— Что у нас с мусорными площадками в городе происходит? Приехала техника неделю назад, контейнер переставили в посадку, расчистили под ним место, всё побросали и уехали. Контейнер так и стоит в кустах.

Оказалось, что такой случай не единственный: то же случилось и с контейнером возле поликлиники на ул. Кирова. Автор поста предположила: «Такое ощущение, что их спрятали, когда кто-то приезжал, а на место забыли поставить». Для какой важной фигуры и по какому поводу донские коммунальщики принялись строить «потёмкинские» контейнерные площадки — предмет обсуждения дончан в комментариях. А какие у вас есть предположения, друзья?

Что с этим можно сделать?

Мусорные контейнеры около жилых домов переполнены, тут и там стихийно появляются свалки крупногабаритного мусора. За их устранение, кажется, не отвечает никто: обращения в местные администрации не сильно помогают, а управляющие компании разводят руками. Кто за что на самом деле в ответе? Рассказывает юрист Ульяна Никитина.

Ульяна Никитина — Начнём с того, что разберёмся в терминах. Так, несанкционированная свалка — это место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в месте, для этого не предназначенном. Обязанность по её ликвидации возлагается на правообладателя земельного участка (если не установлено лицо, виновное в размещении отходов). Согласно ст. 13 Земельного кодекса РФ собственники земли обязаны защищать её от загрязнения. Соответственно, для определения ответственного необходимо определить собственника земельного участка (и возложить ответственность на него).

Как тогда быть с нагромождениями мусора около многоквартирных домов? Зачастую собственники не понимают, к кому обращаться за помощью: к УК, районной или городской администрации, или убирать всё своими силами?

— Содержание общего имущества МКД включает (в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния) уборку и сангигиеническую очистку помещений и земельных участков общего имущества и общего пользования, а также сбор и вывоз бытовых отходов (включая те, что оставляют после себя организации, пользующиеся нежилыми помещениями в многоквартирном доме).

Коммунальные отходы у МКД должны быть размещены в специальных местах — контейнерных площадках. Тогда за вывоз этого мусора ответственен региональный оператор (в Туле это ООО «Хартия»).

А отвечает ли за вывоз мусора управляющая компания?

— У УК есть ряд обязанностей перед региональным оператором по обращению с ТКО. Например, передача сведений о собственниках и зарегистрированных лицах. В Постановлении Правительства РФ также предусмотрена возможность заключить договор между региональным оператором и управляющей компанией от лица собственников.

Только в этом случае жильцы МКД обращаются за вывозом мусора к УК, а она, в свою очередь, к региональному оператору.

А вот к чему управляющая компания точно никак не относится, так это к крупногабаритным отходам —мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта и т. д. По определению к КГО относятся любые отходы, которые не могут храниться в контейнерах из-за своего размера.

— Согласно Постановлению Правительства вывоз КГО обеспечивает региональный оператор по заявкам потребителей. Также жители могут самостоятельно доставлять КГО на площадки для складирования. Места их, площадок, расположения указаны в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор несёт ответственность за обращение с ТКО с момента их погрузки в мусоровоз.

Важно помнить:

региональный оператор вывезет крупногабаритный мусор, только если он будет находится в специально отведенном для него месте.

Так что выбросить оконные рамы или старый холодильник на трассе или в ближайшей лесополосе в надежде, что вот-вот их оттуда уберут — так себе затея.