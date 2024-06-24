Прокуратура Щекино внесла представление администрации из-за свалки в черте города

Фото прокуратуры Тульской области.

В поле зрения прокуроров попал материал «Тульская область утонула в мусоре: кто должен опустошить мусорные контейнеры и стихийные свалки». По данной публикации организовали проверку.



Установлено, что администрация МО Щекинский район не приняла надлежащих мер к ликвидации свалки бытовых отходов напротив жилого дома по ул. Революции. Как рассказали в пресс-службе ведомства, прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре.

— Должностное лицо администрации вызвано для объявления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).