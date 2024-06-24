  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Прокуратура Щекино внесла представление администрации из-за свалки в черте города - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура Щекино внесла представление администрации из-за свалки в черте города
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Щекино внесла представление администрации из-за свалки в черте города

Надзорный орган начал проверку после публикации Myslo.

В поле зрения прокуроров попал материал «Тульская область утонула в мусоре: кто должен опустошить мусорные контейнеры и стихийные свалки». По данной публикации организовали проверку.

Установлено, что администрация МО Щекинский район не приняла надлежащих мер к ликвидации свалки бытовых отходов напротив жилого дома по ул. Революции. Как рассказали в пресс-службе ведомства, прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре. 

— Должностное лицо администрации вызвано для объявления постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:27 0
Другие статьи по темам
Событие
стихийная свалка
Место
прокуратура Тульской областиЩекиноЩекинский район
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Особые летние предложения от #ВФОРМЕ: два месяца фитнеса в подарок
Особые летние предложения от #ВФОРМЕ: два месяца фитнеса в подарок
Парашютист в кремле и пролет истребителей над Тулой: фоторепортаж с открытия международных военных соревнований
Парашютист в кремле и пролет истребителей над Тулой: фоторепортаж с открытия международных военных соревнований
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.