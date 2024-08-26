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В Туле на ул. Макаренко дворник раскидал мусор вокруг контейнера и был таков: видео
Кадр из видео группы «Тула Жесть» ВКонтакте.

В Туле на ул. Макаренко дворник раскидал мусор вокруг контейнера и был таков: видео

Туляки гадают, что заставило его добавить себе же работы.

В группе «Тула Жесть» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором дворник приближается к контейнерной площадке с мешком, полным мусора, пытается опустошить его над контейнером, а потом, потерпев неудачу, просто сваливает мусор из мешка на землю. 

— Вот так у нас убирают улицы, а потом все высыпают у ближайших мусорок, — сообщил автор поста. 

В комментариях туляки спорят о том, что побудило дворника просто раскидать мусор вокруг контейнера. Одни предполагают, что он сильно разозлился из-за переполненного бака, другие — что ему понадобилось освободить мусорный мешок. А вы что думаете, друзья? 

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улица МакаренкоТула
 

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