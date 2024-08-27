Тульские авиамоделисты завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате России

Фото Ирины Чудаковой.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 26 регионов страны, а также из Республики Беларусь.

С 22 по 26 августа в Москве прошёл чемпионат России по кордовым авиамоделям: F-2A (скорость), F-2D (воздушный бой) и F-2C (гонка). В стартах приняли участие спортсмены из 26 регионов России, а также из Белоруссии.

В классе скоростных моделей мастер спорта Сергей Евланичев (на фото справа) завоевал серебряную медаль, а в классе гоночных моделей составе экипажа пилот Сергей Андреев, заслуженный мастер спорта, — золотую.

Помимо призёров, в составе сборной команды Тульской области в соревнованиях принимали участие Александр Шалаев, Алексей Скворцов, Андрей Науменко и Игорь Кульгин. Также в команде победителей выступал и руководитель Федерации авиамодельного спорта Тульской области Юрий Моисеев.