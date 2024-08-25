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«Академия Михайлова» завоевала Кубок губернатора Тульской области по хоккею
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Академия Михайлова» завоевала Кубок губернатора Тульской области по хоккею

Соперником в решающем матче за трофей международного турнира стал питерский клуб «СКА-1946».

Заключительный матч Кубка губернатора Тульской области по хоккею завершится победой тульской команды со счётом 4:2. Врио главы региона Дмитрий Миляев поздравил победителей и вручил им Кубок, а также наградил лучших игроков турнира.

«Турнир проходит в Туле в пятый раз, все эти годы мы болели за наших ребят, и вот у нас получилось оставить Кубок на родной земле! Благодарю все команды, принявшие участие в турнире, вы показали настоящий спортивный характер. С радостью поздравляем нашу «Академию Михайлова». Гордимся вами и желаем новых побед!» - сказал Дмитрий Вячеславович.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что для достижения целей нацпроекта «Демография» в Тульской области уделяется особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, создаются условия для занятий хоккеем и другими видами спорта.

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