  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле больше 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле больше 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле больше 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев»

Участники преодолели полосу препятствий протяженностью 10 км.

Сегодня, 24 августа, в парке активного отдыха «Некрасово» прошел Всероссийский забег с препятствиями «Гонка героев». В этом году свои силы на трассе решили испытать больше 2500 человек, сообщает пресс-службе регионального правительства. 

Участники преодолели полосу препятствий протяженностью 10 км, которая включала в себя 29 испытаний на силу, выносливость и командную работу: рукоходы разной сложности, многочисленные препятствия из воды и грязи, переносы грузов, вертикальные заборы и многое другое. Финальным испытанием стал традиционный девятиметровый «Эверест».  

— Гонка Героев — это один из самых ярких и долгожданных забегов, к которому присоединяются все больше участников. Массовые забеги с каждым годом все больше набирают популярность. Сегодня я пожелаю каждому из вас удачного старта и яркого финиша, получите новые эмоции, опыт и обретите единомышленников! — сказал министр спорта Дмитрий Яковлев.

Отметим, в Тульской области забег проходит с 2016 года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 16:04 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Гонка героевДмитрия Яковлев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ко дню города в Туле приведут в порядок Казанскую набережную
Ко дню города в Туле приведут в порядок Казанскую набережную
На ул. Щегловская Засека водитель Peugeot пролетел на красный
На ул. Щегловская Засека водитель Peugeot пролетел на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.