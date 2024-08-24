В Туле больше 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 24 августа, в парке активного отдыха «Некрасово» прошел Всероссийский забег с препятствиями «Гонка героев». В этом году свои силы на трассе решили испытать больше 2500 человек, сообщает пресс-службе регионального правительства.

Участники преодолели полосу препятствий протяженностью 10 км, которая включала в себя 29 испытаний на силу, выносливость и командную работу: рукоходы разной сложности, многочисленные препятствия из воды и грязи, переносы грузов, вертикальные заборы и многое другое. Финальным испытанием стал традиционный девятиметровый «Эверест».

— Гонка Героев — это один из самых ярких и долгожданных забегов, к которому присоединяются все больше участников. Массовые забеги с каждым годом все больше набирают популярность. Сегодня я пожелаю каждому из вас удачного старта и яркого финиша, получите новые эмоции, опыт и обретите единомышленников! — сказал министр спорта Дмитрий Яковлев.

Отметим, в Тульской области забег проходит с 2016 года.